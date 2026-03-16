Unter den Einzelwerten rückt die Commerzbank in den Fokus. Der Übernahmekampf um das Finanzhaus spitzt sich zu: Die Unicredit hat ein Übernahmeangebot für die Commerzbank vorgelegt. Den Aktionären wird ein freiwilliges öffentliches Angebot in Gestalt eines Tauschangebots angeboten. Für eine Commerzbank-Aktie bieten die Italiener 0,485 neue Stammaktien der eignen Papiere. Das Angebot entspricht rund 30,80 Euro je Commerzbank-Aktie. Die Titel der Commerzbank notierten auf Tradegate bei 30,89 Euro und damit gut vier Prozent über dem Xetra-Schluss vom Freitag.