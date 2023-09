Im Dax zeichnet sich am Mittwoch zunächst eine Stabilisierung ab. Rund eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex einen nahezu unveränderten Stand von 15 256 Punkten. Am Montag und Dienstag hatte das Börsenbarometer knapp zwei Prozent eingebüsst. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 deutete sich ein etwas höherer Börsenstart an.

27.09.2023 08:16