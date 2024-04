Nachrichtenseitig steht der Cloudanbieter Ionos wegen eines Grossauftrags von der Bundesverwaltung für den Aufbau einer besonders abgesicherten Computer-Cloud-Lösung im Blick. In der Ausschreibung des Rahmenvertrags wurde eine Obergrenze von 410 Millionen Euro genannt. Die «private Enterprise-Cloud», die unter anderem vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zertifiziert wurde, soll in den Rechenzentren des Informationstechnikzentrums Bund (ITZBund) betrieben werden. Die Aktie legte auf Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss am Donnerstag zu.