Die Deutsche Telekom erwägt Kreisen zufolge eine vollständige Kombination mit ihrer US-Mobilfunktochter T-Mobile US . Der deutsche Konzern habe über eine Idee diskutiert, bei der eine neue Holdinggesellschaft Gebote für Aktien beider Unternehmen abgeben würde, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Ein solcher Schritt wäre das grösste öffentliche Übernahmegeschäft aller Zeiten, hiess es weiter. Ein Zusammenschluss wäre für die Telekom wertsteigernd, sagte ein Händler. Die jüngst schwächelnden T-Aktien legten zur Wochenmitte vorbörslich auf Tradegate um 1,2 Prozent im Vergleich mit dem Xetra-Schluss zu.