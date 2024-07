Europaweit zieht die Berichtssaison ebenfalls an. Hierzulande wird an diesem Morgen aus dem Dax die Quartalsbilanz der Deutschen Bank besonders beachtet werden. Zudem hat auch deren Tochter, die Vermögensverwaltung DWS, Zahlen vorgelegt. Am Abend nach dem Xetra-Schluss wird die Deutsche Börse über ihr abgelaufenes Jahresviertel berichten.