Nach seiner bereits starken Jahresendrally fehlt dem Dax am Dienstag vorerst frischer Schwung für ein Rekordhoch. Schwache Börsen in Asien bringen etwas Gegenwind. So signalisierte der X-Dax für den Leitindex Dax eine Stunde vor dem Xetra-Start ein Minus von 0,04 Prozent auf 16 398 Punkte. Das Rekordhoch bei rund 16 529 Punkten bleibt gleichwohl in Sichtweite. Auch der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 wird am Dienstag etwas schwächer erwartet.

05.12.2023 08:13