Am Tag der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Donald Trump könnte der Dax ein weiteres Rekordhoch aufstellen. Zwar zeichnet sich am Montagmorgen zunächst eine Stagnation des Leitindex auf hohem Niveau ab, die starke Dynamik der Vorwoche könnte aber fortdauern. Da war der Dax drei Tage in Folge auf Höchststände geklettert.