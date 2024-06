Die Rekordjagd an der Wall Street dürfte am Donnerstag auch den deutschen Aktienmarkt weiter vorantreiben. Wie viel die erwarteten Kursgewinne am Ende wert sind, wird sich jedoch wohl erst am Nachmittag entscheiden, wenn die Europäische Zentralbank (EZB) aller Voraussicht nach erstmals seit fast fünf Jahren die Leitzinsen senken wird.