Die Zollankündigungen von US-Präsident Donald Trump dürften am Donnerstag in den Kursen deutscher Aktien tiefe Spuren hinterlassen. Für den Dax zeichnen sich wegen der Konjunktursorgen, die mit dem Zollpaket einhergehen, kräftige Verluste ab. So signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex eine Stunde vor dem Xetra-Start ein Minus von 2,4 Prozent auf 21.857 Zähler.