Aus Branchensicht sollten Halbleiterwerte im Fokus stehen, nachdem der US-Speicherchip-Spezialist Micron dank des KI-Booms unerwartet starke Quartalszahlen präsentiert hatte. Auch der Ausblick fiel deutlich besser als von Analysten erwartet aus. Die Micron-Aktie schoss im vorbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate zuletzt um knapp 20 Prozent nach oben. Das äusserst hohe Ertragsziel von Micron sei ein neuer Impulsgeber für das internationale KI-Geschäft, kommentierte ein Händler am Morgen. Die Aktien von Infineon , Aixtron und Suss Microtec verbuchten auf Tradegate Kursaufschläge von bis zu 6 Prozent.