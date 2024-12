Aus Unternehmenssicht dürften am Montag die Aktien von Volkswagen im Anlegerfokus stehen. Aufgrund der Krise in der Autobranche will Europas grösster Autobauer künftig mit gut 35.000 Beschäftigten weniger auskommen und über 700.000 Autos im Jahr weniger produzieren. Das ist Teil eines zäh ausgehandelten Kompromisses im harten Tarifstreit von Volkswagen mit der IG Metall, der am Freitagabend endete.