Der Elektrolysespezialist Thyssenkrupp Nucera rechnet beim Umsatz im laufenden Geschäftsjahr mit weniger als von Experten bisher erwartet wurde. Die anhaltende Zurückhaltung bei finalen Investitionsentscheidungen vor dem Hintergrund eines weiterhin herausfordernden Marktumfelds für grünen Wasserstoff wirke sich negativ auf den erwarteten Umsatz aus, hiess es zur Begründung. In dem am 30. September beendeten Geschäftsjahr fiel der Umsatz und lag unterhalb der Zielspanne des Unternehmens. Ein Händler sprach in einer ersten Reaktion von schwachen Zahlen und einem trüben Ausblick. Die Aktie sackte auf Tradegate um 6,5 Prozent ab.