Nach einer Gewinnsträhne von fünf Wochen in Folge dürften sich die Anleger am deutschen Aktien am Montag zunächst einmal zurückhalten. Der X-Dax signalisierte eine Stunde vor dem Börsenstart für den Dax ein Minus von 0,2 Prozent auf 23.723 Punkte. In der Vorwoche hatte der deutsche Leitindex mit seinem Rekordhoch bei 23.911 Punkten seinen Jahresgewinn auf rund 20 Prozent erhöht. Auch der EuroStoxx wird am Montag auf etwas tieferem Niveau erwartet.