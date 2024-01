Nach einem durchwachsenen Start in das neue Börsenjahr ist am Mittwoch mit leicht nachgebenden Aktienkursen zu rechnen. Als belastend dürften sich vor allem die Kursverluste an der US-Technologiebörse Nasdaq erweisen, dort war der Nasdaq 100 Index am Vorabend auf den tiefsten Stand seit Mitte Dezember gerutscht.

03.01.2024 08:08