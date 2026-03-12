Die Deutsche Bank sorgt sich vor diesem Hintergrund um die Wirtschaftsdynamik in Deutschland. Die Experten um Chefökonom Robin Winkler senkten ihre Wachstumsprognose für 2026 von 1,5 auf 1,0 Prozent und erklärten, der Krieg erinnere an den Golfkrieg Anfang der 90er Jahre, als nach der Wiedervereinigung schon einmal der Wachstumsimpuls einer gross angelegten fiskalischen Expansion gedämpft worden sei. Das Szenario sei aber noch weit vom Energiepreisschock 2022 entfernt und für eine Rezession bleibe die Hürde hoch.