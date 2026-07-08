Erwann Dargorne von der britischen Investmentbank Barclays hob das Kursziel für den Lkw-Bauer Daimler Truck auf 55 Euro an und stufte das Papier auf «Overweight» hoch. Die Lage in der Lkw-Branche bessere sich. Absatzvolumina, Gewinne und auch der Cashflow sollte im Laufe der Jahre 2027 und 2028 wieder deutlich anziehen, erwartet er. Was Daimler Truck betrifft, betont er die starke Stellung in Nordamerika, aber auch die Turnaround-Story in Europa und sieht immenses Nachholpotenzial für die Bewertung der Aktie. Für den Anteilsschein der Lufthansa indes die Citigroup-Analyst Conor Dwyer nun negativ gestimmt, denn er stufte auf «Sell» ab./ck/mis