K+S verloren auf Tradegate angesichts einer doppelten Abstufung von «Buy» auf «Sell» durch die Berenberg Bank 4,2 Prozent. In einem Umfeld, das ab 2026 sinkende Preise für Agrarrohstoffe erwarten lasse, gebe es keinen plausiblen Grund mehr für eine Kaufempfehlung, schrieb der neu für die Aktie zuständige Experte Sebastian Bray. Das bisherige Anlagevotum habe auf der Annahme eines engen Kalidüngermarktes beruht.