Nach den Zinssignalen der US-Notenbank Fed zeichnen sich am Donnerstag im Dax zunächst Verluste ab. Rund eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex Dax ein Minus von 0,9 Prozent auf 15 637 Punkte. Damit droht nach der Erholung am Mittwoch ein Wochentief. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 deutete sich ebenfalls ein verlustreicher Börsenstart an.

21.09.2023 08:23