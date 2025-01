Vor den Inflationsdaten aus den USA halten sich die Anleger am Mittwoch bei deutschen Aktien eher zurück. Im Dax dürfte sich deshalb zum Auftakt nur wenig tun: Der X-Dax signalisierte für den deutschen Leitindex eine Stunde vor der Xetra-Eröffnung einen Start bei 20.293 Punkten, was ein Plus von 0,1 Prozent bedeuten würde. Auch der Eurozonen-Index EuroStoxx wurde am Morgen knapp im Plus erwartet.