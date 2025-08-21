Beim Spezialverpackungshersteller Gerresheimer ist nach den jüngsten Turbulenzen mit der luxemburgischen Active Ownership ein aktivistischer Investor gross eingestiegen. Zuletzt hatte Gerresheimer mitgeteilt, sein Formglasgeschäft separieren und anschliessend verkaufen zu wollen. Die Entscheidung folgte auf das Ende von Übernahmegesprächen mit Finanzinvestoren. Die 2025 sehr schwachen Aktien mit einem Minus von 38 Prozent legten am Donnerstag auf Tradegate um 1,6 Prozent zum Xetra-Schluss zu./ajx/jha/