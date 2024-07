Gegensätzliche Signale gibt es derweil von den Quartalsbilanzen aus den USA. Während am Vorabend Microsoft mit dem Wachstum im Cloud-Geschäft enttäuscht hatte, konnte die Halbleiterfirma AMD mit dem Geschäft mit Chips für Künstliche Intelligenz überzeugen. Die Microsoft-Aktien gaben nachbörslich nach, die Papiere von AMD zogen deutlich an. Geschäftszahlen vom südkoreanischen Samsung -Konzern kamen am Markt ebenfalls gut an. Insgesamt sind am Morgen die Vorgaben von den asiatischen Handelsplätzen positiv.