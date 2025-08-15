Dagegen sackte das Papier von Verve vorbörslich um 13,4 Prozent ab, was den tiefsten Stand seit rund einem Jahr bedeuten würde. Der schwedische Spezialist für digitale Werbung und Spieleentwicklung senkte seine Jahresprognosen. Sowohl die Zielspanne für den Nettoumsatz des laufenden Jahres als auch die für das bereinigte Ebitda (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) wurden deutlich gekappt. Das Unternehmen, das erst kürzlich in den Nebenwerte-Index aufgenommen wurde, begründete dies mit technischen Problemen und ungünstigen Wechselkursen./ck/jha/