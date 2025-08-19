Der Dax dürfte am Dienstag wenig verändert ins Rennen gehen. Eine Stunde vor dem Handelsstart signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,1 Prozent auf 24.338 Punkte. Damit bleibt der Dax in Sichtweite seines Rekordhochs von Mitte Juli bei 24.639 Punkten. Zuletzt konnte er die Charthürde um 24.500 Punkte jedoch nicht mehr knacken. Auch der EuroStoxx 50 , der Leitindex der Euroregion, wird am Dienstag 0,1 Prozent höher erwartet.