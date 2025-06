Das in der Vorwoche im Dax erreichte Rekordhoch bei fast 24.326 Punkten kommt also wieder ins Spiel nach den klaren Gewinnen an den US-Börsen und auch am Morgen in Asien. Mit Unterstützung der Wall Street hätten die Anleger am deutschen Aktienmarkt wieder Mut gefasst, schrieben die Experten der Landesbank Helaba. Die Gefahr eines erneuten Abrutschens sei aber noch nicht gebannt, auch weil ein Kompromiss im Zollstreit zwischen den USA und der EU sowie China noch nicht gefunden sei.