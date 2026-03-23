Dass sich eine Milliarden-Investition in China laut BASF-Chef Markus Kamieth erst später als geplant rechnen wird, könnte die Aktien des Chemieriesen laut Händlern belasten. «Wir starten in einem überversorgten Markt, in dem die Preise und Margen auf einem historisch niedrigen Niveau liegen», sagte Kamieth wenige Tage vor der Eröffnung eines neuen Chemiewerks in China der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung». «Die Profitabilität wird in den ersten Jahren daher deutlich unter dem sein, was wir uns ursprünglich vorgestellt hatten.» Das sei aber immer noch besser, als in Deutschland mit seinen immer weiter steigenden Preisen zu bleiben, hiess es aus dem Markt.