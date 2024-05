Kommen könnten diese Nachrichten am Dienstag von der Berichtssaison, die nach dem ruhigen Wochenstart wieder Fahrt aufnimmt. Allein aus dem Dax legten am Morgen fünf Indexwerte ihren aktuellen Quartalsbericht vor. Auch die Geldpolitik bleibt im Fokus, trieb die Erwartung baldiger Zinssenkungen in den USA doch an den vergangenen Tagen bereits die Kurse an. «Die Fed tendiert weiterhin zu einer Lockerung», hiess es am Morgen von den Experten der UBS. Sie verwiesen ausserdem auf das Fazit der Berichtssaison, dass die Unternehmen solide Gewinne einfahren.