Der Experte weist aber darauf hin, dass der Krieg noch nicht beendet sei, und hält daher eine grosse Portion Hoffnung für eingepreist. Schliesslich hätten die Ölpreise und Anleiherenditen ihren jüngsten Anstieg noch nicht wieder wettgemacht und die Sperrung der Strasse von Hormus bestehe weiter. «Unser Eindruck ist, dass die leicht zu erzielenden Kursgewinne hinter uns liegen», glaubt Cau. Um weiter zu steigen, müsse der Krieg wohl tatsächlich beendet werden.