Vor Inflationsdaten im weiteren Wochenverlauf bleiben die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Dienstag vorsichtig. Der Dax dürfte zum Handelsstart am Dienstag unter der 16 000 Punkte-Hürde bleiben, unter die er tags zuvor wieder gefallen war. Rund eine Stunde vor dem Börsenstart signalisierte der X-Dax ein Minus von 0,1 Prozent auf 15 951 Punkte. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 wird ebenfalls 0,1 Prozent tiefer erwartet.

28.11.2023 08:22