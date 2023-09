Vor der Leitzinsentscheidung in den USA an diesem Abend dürfte der deutsche Aktienmarkt sich weiter in engen Handelsspannen bewegen. Rund eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein kleines Plus von 0,2 Prozent auf 15 692 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 deutete sich ebenfalls ein moderat freundlicher Börsenstart an.

20.09.2023 08:19