Aus der zweiten Reihe informierten der Flughafenbetreiber Fraport über seine Verkehrszahlen im November und Schott Pharma über sein abgelaufenes Geschäftsjahr. Zwar habe der im September in den MDax aufgestiegene Pharmaverpackungsspezialist nur ein «durchwachsenes Zahlenwerk» vorgelegt, dafür seien aber die Ziele für das neue Geschäftsjahr solide, sagte ein Händler. Er verwies auch auf die bekräftigten Mittelfristziele. Auf Tradegate ging es im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag um 4,8 Prozent nach oben. Allerdings haben die im September 2023 an die Börse gebrachten Papiere im bisherigen Jahresverlauf auch deutlich gelitten und aktuell knapp 23 Prozent eingebüsst.