Der Dax bleibt in Sichtweite seines Rekords vom Oktober auf Richtungssuche. Die erhoffte Jahresendrally lässt noch auf sich warten. So dürfte der deutsche Leitindex am Dienstag seinen starken Wochenstart wieder etwas korrigieren. Der X-Dax signalisiert für den deutschen Leitindex eine Stunde vor dem Xetra-Start einen Abschlag von 0,9 Prozent auf 19.279 Punkte. Tags zuvor hatte er sich einmal mehr an der Hürde von 19.500 Punkten festgelaufen. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Morgen ebenfalls wieder schwächer erwartet.