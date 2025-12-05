Die holprig verlaufende Erholung am deutschen Aktienmarkt dürfte sich vor dem Wochenende fortsetzen. Für den Leitindex Dax werden am Freitagmorgen moderate Gewinne erwartet. Erstmals seit Mitte November könnte der Dax wieder die runde Marke von 24.000 Punkten überschreiten. Der X-Dax indizierte den Dax mit einem Plus von 0,15 Prozent auf 23.927 Zähler aber noch unter dieser Hürde.