Die gute Stimmung der Anleger im frühen Wochenverlauf schwindet zum Wochenende hin weiter. Mit einem schwächeren Start am Freitag könnte es der Dax trotz eines guten Starts in die Woche schwer haben, nach zuletzt drei Verlustwochen wieder ein Wochenplus einzufahren. Vor einer Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell im Rahmen der Notenbank-Konferenz in Jackson Hole (Wyoming) hemmen Zinsbefürchtungen eine weitere Erholung.

25.08.2023 08:16