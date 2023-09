Die Unsicherheit vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed lässt die Anleger auch am Dienstag nicht los. Nach seinem schwachen Wochenauftakt dürfte der Dax nochmals etwas leichter in den Handel starten. Rund eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,2 Prozent auf 15 701 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 deutet sich auch ein schwächerer Börsenstart an.

19.09.2023 08:14