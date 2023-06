Nach den jüngsten Kursgewinnen dürften sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch vor der US-Zinsentscheidung erst einmal zurückhalten. "Es ist heute wieder einer dieser Börsentage, die erst abends richtig beginnen", erklärte Analyst Thomas Altmann von QC Partners und verwies auf den für 20 Uhr erwarteten Zinsentscheid der US-Notenbank Fed. Eine grosse Mehrheit der Marktteilnehmer und Ökonomen rechnet damit, dass die Währungshüter nach zehn Zinserhöhungen in Folge zunächst eine Zinspause einlegen werden.

14.06.2023 08:20