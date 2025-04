Am deutschen Aktienmarkt waren Banken im Umfeld fallender Marktzinsen und steigender Wachstumsrisiken erneut sehr schwach. Deutsche Bank rutschten am Dax-Ende um mehr als 8 Prozent ab, Commerzbank folgten mit minus 5 Prozent. Eher defensive Werte legten angesichts der Unsicherheit am Markt zu: Beiersdorf verbuchten Gewinne von 3 Prozent. Symrise zogen an der Dax-Spitze um 3,8 Prozent an.