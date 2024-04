Nach seinem kleineren Rücksetzer am Vortag hat der Dax am Freitag wieder in die Spur gefunden. Gegen Mittag verbuchte der deutsche Leitindex ein Plus von 0,85 Prozent auf 18 107,41 Zähler. Um den seit Anfang April gültigen Abwärtstrend zu brechen, müsste er aber zunächst über die 21-Tage-Linie steigen. Sie signalisiert den kurzfristigen Trend und läuft aktuell bei 18 170 Punkten. Auf Wochensicht steht der Dax derzeit moderat im Minus.