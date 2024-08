Der Dax hat am Freitag nach den US-Arbeitsmarktdaten seine Talfahrt beschleunigt. Die überraschend schwache Entwicklung des Arbeitsmarktes in der grössten Volkswirtschaft der Welt ist Wasser auf die Mühlen jener Investoren, die befürchten, dass die US-Notenbank Fed mit ihrem Zinskurs der Konjunkturentwicklung hinterherläuft und die Zinsen zu spät senken könnte. Am Vortag hatten sehr schwache Konjunkturdaten solche Bedenken bereits befeuert. Anleger fürchten nun umso mehr eine Wirtschaftsabkühlung. Für eine unmittelbar bevorstehende Rezession in den USA sei der Arbeitsmarkt aber noch zu gut, schrieb der Chefvolkswirt der Liechtensteiner VP Bank, Thomas Gitzel, nach den Jobdaten.