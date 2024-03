So kurz vor der Marke von 18 000 Punkten seien mit Blick auf den Dax «leichte Ermüdungserscheinungen zu spüren», wie Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von Robomarkets schrieb. Doch Luft holen sei gesund, ergänzte er, zumal in dieser Woche einige wichtige Daten und Ereignisse anstünden. So wird etwa der US-Notenbankpräsident Jerome Powell vor dem US-Kongress sprechen, in China steht der Volkskongress an und am Freitag werden die US-Arbeitsmarktdaten für Februar veröffentlicht. Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst beim Broker CMC Markets, ist daher vorsichtig: «Noch vermittelt der Dax den Eindruck, als könne ihn nichts aus der Bahn werfen.» Aber diese Woche habe es in sich und stark gestiegene Kurse könnten bereits angesichts kleinerer Enttäuschungen grössere Verkaufswellen auslösen.