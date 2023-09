Die Leitzinsentscheidung in den Vereinigten Staaten rückt näher und die Anleger am deutschen Aktienmarkt zeigen sich ein wenig entspannter. Nach zwei Handelstagen mit Verlusten legte der Dax am Mittwoch wieder zu. Trotzdem bleibt die Spanne, in der sich der Leitindex schon seit Wochen bewegt, unverändert eng.

20.09.2023 15:02