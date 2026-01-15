Angesichts der im Dezember gesunkenen Arbeitslosenquote und den sich auf einem sehr niedrigen Niveau befindenden Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe spreche auch vor dem Hintergrund der gestiegenen Einzelhandelsumsätze «nichts für eine weitere Zinssenkung bereits in diesem Monat», schrieben sie. Dabei verwiesen die Helaba-Analysten Ralf Umlauf und Ulrich Wortberg darauf, dass der Markt aktuell bis Ende des Jahres 2026 von zwei kleinen Senkungsschritten ausgehe, diese aber bereits vollständig in die Kurse eingepreist seien.