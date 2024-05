Die Anleger sorgen sich um den weiteren geldpolitischen Kurs grosser Notenbanken und halten sich entsprechend zurück. In Deutschland waren die Verbraucherpreise im Mai zum Vormonat wieder leicht gestiegen. Die Daten sind auch wichtig für die Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank in der kommenden Woche. Erwartet wird eine erste Zinssenkung, der weitere Kurs ist aber offen. Offenbar zweifeln inzwischen aber einige Akteure sogar wieder an der Juni-Senkung.