Der deutsche Leitindex gewann zur Mittagszeit 1,28 Prozent auf 18.404,21 Punkte und machte damit seinen Verlust vom Freitag und zum Teil auch vom Donnerstag vergessen. Das Plus dürfe trotzdem aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Dax weiter unter Verkaufsdruck stehe, schrieb Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Der Abwärtstrend in der saisonal schwachen Sommerzeit schlage in diesem Jahr voll durch.