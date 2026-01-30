Mit grösserem Interesse dürften die Anleger die Nachricht aufgenommen haben, dass US-Präsident Donald Trump den früheren Fed-Gouverneur Kevin Warsh als Nachfolger für US-Notenbank-Chef Jerome Powell vorgeschlagen hat. Die US-Parlamentskammer Senat muss Trumps Kandidaten noch als künftigen Chef der Federal Reserve (Fed) bestätigen. Powells Amtszeit endet regulär im Mai. Warsh gilt eigentlich als «Falke», der eher zu einem restriktiveren Zinspfad tendiert, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Allerdings soll er sich Medienberichten zufolge jüngst offen für niedrigere Zinsen gezeigt haben.