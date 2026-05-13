In der vergangenen Woche war es angesichts wachsender Zuversicht über eine Einigung zwischen den USA und dem Iran noch etwas über 25.150 Punkten auf den höchsten Stand seit Kriegsbeginn geklettert. Mit wieder schwindenden Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Konflikts hatten sich dann jedoch auch die Erholungsgewinne wieder aufgelöst.