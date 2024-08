Nvidia-Aktien waren am Mittwoch nach den Zahlen in den USA nachbörslich zunächst deutlich abgerutscht. Es fanden sich jedoch recht schnell wieder Käufer und das Minus schmolz am Donnerstag im vorbörslichen New Yorker Handel zeitweise auf zwei Prozent ab, nur um dann wieder auf ein fast vier Prozent Minus zurückzukehren.