Die Hängepartie um den geplanten Verkauf der Südostasien-Aktivitäten brachte Delivery Hero in Turbulenzen. Der Kurs des Essenslieferdienstes sackte auf ein Rekordtief. Zuletzt betrug der Abschlag mehr als 10 Prozent. Händler verwiesen auf einen Pressebericht, wonach der geplante Verkauf des Foodpanda-Geschäfts in Südostasien an Grab Holdings wegen unterschiedlicher Preisvorstellungen gescheitert sei. Delivery Hero wies die Gerüchte über einen geplatzten Verkauf seines Foodpanda-Geschäfts in Südostasien unterdessen zurück. Die Gerüchte seien falsch, teilte der Konzern mit. Die Verhandlungen über den potenziellen Verkauf liefen weiter.