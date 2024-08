Delivery Hero gehörte mit plus 8 Prozent die MDax-Spitze. Der Essenslieferdienst hat dank grösseren Warenkörben und häufigeren Bestellungen der Kunden im ersten Halbjahr im Tagesgeschäft deutlich mehr verdient. Laut der Expertin Wassachon Udomsilpa von der kanadischen Bank RBC übertraf das Ergebnis die Erwartungen, auch was den Bruttowarenwert betrifft. Die Stärke des Wirtschaftsraums Nahost und Nordafrika hat sich im zweiten Quartal fortgesetzt. Nun will der Konzern die rasant wachsende Marke Talabat in Dubai an die Börse bringen./ag/jha/