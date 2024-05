Der Dax ist an «Christi Himmelfahrt» auf ein Rekordhoch über 18 600 Punkte geklettert. Bereits im frühen Feiertagsgeschäft setzte der deutsche Leitindex seine Gewinnserie der vergangenen vier Handelstage fort, wagte sich aber erst am frühen Nachmittag in neue Höhen. Leicht positive Konjunktursignale aus China sowie schwächer als erwartet ausgefallene Arbeitsmarktdaten aus den USA lieferten Rückenwind. Vor allem aber dürften die unterdurchschnittlichen Umsätze der Grund für das deutliche Kursplus an diesem Donnerstag sein, denn «im dünnen Markt reichen bereits deutlich weniger Orders, um den Dax nachhaltig zu bewegen», wie Portfoliomanager Thomas Altmann von QC-Partners sagte.