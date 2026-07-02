Am deutschen Aktienmarkt geht es den dritten Tag in Folge aufwärts. Nach einem zähen Start legte der Leitindex Dax am Donnerstag kontinuierlich zu und gewann am frühen Nachmittag 1,4 Prozent auf 25.390 Punkte. Damit rückt das Rekordhoch vom Jahresbeginn bei 25.507 Zählern wieder in Schlagdistanz. Daten zum US-Arbeitsmarkt im Juni blieben hinter den Erwartungen zurück, womit der Druck auf Zinserhöhungen etwas nachlassen könnte.